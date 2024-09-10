Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля «Москва 2030»
Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», проходивший с 1 августа по 8 сентября, посетили более 12 миллионов человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, все гости мероприятия смогли убедиться в том, что Москва — это «комфортный и человекоцентричный город, интеллектуальный и промышленный центр, город инноваций, кузница кадров».
Отмечается, что современные достижения столицы были представлены более чем на 200 тематических площадках, для гостей всех возрастов прошли около 35 тысяч мероприятий.
«Москва живет и устойчиво развивается вопреки санкциям, продолжает уверенно строить планы», - написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что более 130 объектов, в том числе Живописный мост, храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот и другие, украсит новая архитектурно-художественная подсветка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правозащитники попросили Генпрокуратуру России проверить сына Юрия Никулина
- Роналду назвал игроков, способных выиграть «Золотой мяч»
- Власти ограничили проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС
- Открылось голосование за номинантов литературной премии «Ясная Поляна»
- СМИ: Итальянка неоднократно переехала на машине обокравшего ее мигранта
- РСТ: Туристы не аннулируют поездки на Хайнань и во Вьетнам после тайфуна «Яги»
- Шойгу: Россия завершает подготовку к подписанию базового договора с Ираном
- Цены на нефть упали до минимума с конца 2021 года
- Более 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT
- Адвокат: Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru