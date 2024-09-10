Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля «Москва 2030»

По его словам, все гости мероприятия смогли убедиться в том, что Москва — это «комфортный и человекоцентричный город, интеллектуальный и промышленный центр, город инноваций, кузница кадров».

Отмечается, что современные достижения столицы были представлены более чем на 200 тематических площадках, для гостей всех возрастов прошли около 35 тысяч мероприятий.

«Москва живет и устойчиво развивается вопреки санкциям, продолжает уверенно строить планы», - написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что более 130 объектов, в том числе Живописный мост, храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот и другие, украсит новая архитектурно-художественная подсветка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

