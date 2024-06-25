Собянин: Еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники
Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и городская клиническая больница №52 перешли на работу по принципу цифровой клиники. Об этом в своём Telgram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, теперь в полностью цифровой среде работают уже 17 столичных стационаров и скорая помощь.
«В них автоматизированы все сквозные процессы оказания медицинской помощи — от поступления в стационар до выписки. Медицинская документация переведена в электронный формат», — пояснил он.
С начала 2024 года в Москве в единой информационной среде стали работать все лаборатории онкологических клиник. Благодаря этому стало возможным быстрее поставить диагноз, а также проводить консилиумы врачей разных медучреждений в режиме онлайн.
Ранее руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в московском районе Сокольники появится новый корпус детской больницы святого Владимира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Жители Отрадного залили краской автомобль солиста группы «Три дня дождя»
- МО РФ: Продолжается ввоз на Украину веществ, позволяющих создать «грязную бомбу»
- В сгоревшем во Фрязино здании НИИ полгода назад случился потоп
- СМИ: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии
- Адвокат Багатурия: Отцу террористов Омарову может грозить срок за пособничество
- «Успела отскочить»: Очевидцы о падении машины с парковки в Краснодаре
- В Совбезе назвали ничтожными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
- Россия ограничила доступ к европейским СМИ
- Палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
- Госдума приняла в I чтении закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru