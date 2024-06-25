Собянин: Еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

По его словам, теперь в полностью цифровой среде работают уже 17 столичных стационаров и скорая помощь.

«В них автоматизированы все сквозные процессы оказания медицинской помощи — от поступления в стационар до выписки. Медицинская документация переведена в электронный формат», — пояснил он.

С начала 2024 года в Москве в единой информационной среде стали работать все лаборатории онкологических клиник. Благодаря этому стало возможным быстрее поставить диагноз, а также проводить консилиумы врачей разных медучреждений в режиме онлайн.

Ранее руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в московском районе Сокольники появится новый корпус детской больницы святого Владимира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

