Собянин: Новый комплекс больницы имени св. Владимира будет достроен в 2025 году

Строительство нового многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира должно закончиться в 2025 году. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства нового корпуса больницы на ул. Рубцовско-Дворцовая.

По его словам, новый корпус детской больницы является одним из самых главных объектов в области детского здравоохранения. Собянин отметил, что здесь будут располагаться все виды лечения: от диагностики до хирургии. Основные строительные работы, подходят к концу, идет монтаж инженерной коммуникации, подходит этап отделочных работ.

Со своей стороны, главный врач больницы святого Владимира Сергей Заварохин высоко оценил уровень строящегося здания и отметил, что оно соответствует всем современным медицинским технологиям и требованиям. В свою очередь гендиректор компании-подрядчика АНО «Развитие социальной инфраструктуры» Юрий Кондуров доложил мэру, что работы ведутся в соответствии с графиком.

