Собянин: Еще 320 семей получили жилье по реновации в Можайском районе Москвы

Мэр отметил, что новый жилой комплекс с витражным остеклением получился стильным и современным. В нем также обустроен подземный паркинг, а несколько квартир оборудованы специально для маломобильных жителей.

Собянин рассказал, что за последние годы в Можайском районе построено много различных социальных и транспортных объектов, а вскоре здесь появится еще и новая школа на 1100 мест и детский сад для 150 детей.

