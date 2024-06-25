Собянин: Еще 320 семей получили жилье по реновации в Можайском районе Москвы
В Можайском районе на западе Москвы в новые дома, возведенные по программе реновации, переезжают 320 семей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что новый жилой комплекс с витражным остеклением получился стильным и современным. В нем также обустроен подземный паркинг, а несколько квартир оборудованы специально для маломобильных жителей.
Собянин рассказал, что за последние годы в Можайском районе построено много различных социальных и транспортных объектов, а вскоре здесь появится еще и новая школа на 1100 мест и детский сад для 150 детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru