Три новых жилых дома построят в Крюково по программе реновации
В ЗелАО в районе Крюково построят два жилых дома для переселения по программе реновации, еще один находится в проекте. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Здания возводят по адресу: Заводская улица, 8 и 14. В проектировании находится еще один объект жилой площадью 43,7 тысячи квадратных метров», – рассказал Загрутдинов.
Отделка новых зданий будет выполнена по всем стандартам программы реновации. На первых этажах спроектируют лифтовые холлы, кладовые комнаты, комнаты дежурного и технические помещения. Помимо этого, некоторые помещения на первых этажах будут отведены под салоны красоты, кафе, магазины, спортклубы и другие коммерческие заведения.
Загрутдинов отметил, что всего в ЗелАО в программу реновации вошли 34 дома. Планируется, что в новые дома переедут около 7,1 тысячи человек. Сейчас в эксплуатацию уже введены шесть зданий площадью более 58 тысяч квадратных метров. Также он рассказал, что Зеленограде скоро появится детская поликлиника на 320 человек в районе Крюково, а также спортивный комплекс с двумя бассейнами.
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