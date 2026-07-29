Собянин: Еще 2,3 тысячи инновационных электробусов Москва получит до 2030 года

По его словам, юбилейный электробус был собран в июле 2026 года на столичной заводской площадке ПАО «КамАЗ», расположенной на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). Кузов машины оформлен в фирменном стиле столичного транспорта. Также на нём имеется яркая оклейка с надписью «3000-й. Это электробус».

Отмечается, что трёхтысячный электробус будет работать на маршруте № 119 «Киевский вокзал» — «Метро «Нагорная», связывающий запад, юго-запад и юг Москвы. Пассажиры смогут с комфортом добираться до важных точек города, в том числе до Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова, станций метро «Академическая» и «Университет». В будние дни по этому маршруту совершается около пяти тысяч поездок.

Градоначальник сообщил, что Москва удерживает лидирующую позицию в Европе и США по количеству электробусов. Их доля в рабочем парке Мосгортранса составляет около 60%, они обслуживают более 300 маршрутов и ежедневно в будние дни перевозят более 1,2 миллиона пассажиров.

Работающая в столице техника соответствует самым строгим стандартам обслуживания пассажиров и ощутимо снижает негативное влияние транспорта на экологию города. В частности, замена одного автобуса на электробус способствует сокращению выбросом углекислого газа примерно на 60 тонн в год. Согласно данным Мосэкомониторинга, за период с 2018 по 2025 год переход на электробусы позволил предотвратить выброс в атмосферу около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ, а также примерно 300 тысяч тонн углекислого газа.

Собянин рассказал, что Московская программа обновления подвижного состава, которая включает масштабные закупки новых электробусов, вагонов метро, поездов и речных судов, оказывает огромное позитивное влияние на экономику и качество жизни в регионах России. Благодаря московскому заказу по всей стране было создано более 275 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

В текущем году Москва получит около 500 инновационных машин, в последующие годы - ещё по 560 электробусов в год. К 2030-му году столица приобретет более 2,3 тысячи российских электробусов производства ПАО «КамАЗ» и ООО «ЛиАЗ». За счёт этого их доля в рабочем парке Мосгортранса составит около шести тысяч машин, то есть более 85%.

Электробусы КамАЗ-52222 и ЛиАЗ-6274 поставок 2025 и 2026 годов отличаются увеличенным до 90 км запасом хода, улучшенной климатической системой c раздельной регулировкой в салоне и кабине водителя, адаптивным освещением салона, увеличенной накопительной площадкой. Также есть USB-слоты для зарядки гаджетов и медиаэкраны, на которые выводится актуальная информация о ближайших остановках и вариантах пересадок.

