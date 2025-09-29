Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Жители Москвы получили доступ более чем к 10 млн электронных медицинских карт. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Градоначальник назвал ЭМК ключевым инструментом современной городской медицины. В карте хранятся результаты анализов и исследований, протоколы осмотров, назначения врачей, выписки из стационара и другие данные.

«В медкарте пользователи могут также вести “Дневник здоровья”, добавляя в нее свои показатели вручную, голосом или с помощью фото», — подчеркнул Собянин.

В ЭМК также появились функция заказа питания на молочной кухне и ИИ-ассистент, с помощью которого можно легко вносить в сервис данные о пульсе, артериальном давлении, приступах стенокардии, уровне сахара и кислорода, температуре, росте, весе. Карта доступна врачу и пациенту онлайн в любое время.

Собянин напомнил, что родители в рамках сервиса могут вести видеонаблюдение за новорожденными в отделениях реанимации и патологии, больницах, роддомах, перинатальных центрах. Для получения доступа к онлайн-трансляции мамам необходимо обратиться к лечащему врачу. Кроме того, временный доступ к наблюдению могут предоставить и близким.

ЭМК за пять лет стала одним из самых масштабных цифровых сервисов Москвы, ее популярность выросла в 15 раз за последние четыре года.

