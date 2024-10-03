Собянин: Единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет
Единому диспетчерскому центру (ЕДЦ) московского метро исполнилось пять лет. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время в ЕДЦ работают 900 специалистов, которые обеспечивают безопасную и бесперебойную работу метро, трамваев, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца.
Градоначальник подчеркнул, что благодаря центру «график поездов в метро соблюдается на 99,99%».
«Интервал движения — всего 90 секунд на основных линиях в час пик, решено свыше 3,7 тысячи инцидентов — скорость реагирования на них в метро с момента открытия центра увеличилась в 2,5 раза», - указал Собянин.
Мэр также добавил, что ЕДЦ помогает пассажирам экономить более 100 часов времени в год.
Ранее Собянин заявил, что с 2011 года сеть Московского метрополитена выросла в 1,8 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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