Эксперты оценили темпы строительства столичного метро

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских специалистов с Днем метростроителя. Праздник, который был учрежден президентом в прошлом году, глава города назвал данью уважения «поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Со своей стороны, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков отметил, что Москва не получила бы звание самого комфортного для жизни города без метрополитена.

«Метро стало такой же визитной карточкой города, как его музеи и архитектурные шедевры. И, что немаловажно, стоится метро беспрецедентными темпами, но при этом качество и красота новых станций остаются на том же высоком уровне», - добавил он.

С ним согласился независимый экономист Андрей Бархота, который назвал столичный метрополитен настоящим символом города.

«Темпы развития метрополитена побили в последние 12 лет все мыслимые и немыслимые рекорды. В то же время московское метро - это еще символ технологий и прогресса. Бесперебойно ежедневно функционируют первые станции, с глубоким залеганием платформ и фундаментальной мраморной отделкой станций, в то же время на равных работают наземные станции, возведённые и запущенные в рекордно короткий срок», - подчеркнул эксперт, отметив, что приоритет в развитии метро всегда чувствовался в работе властей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с 2011 года столица завершила строительство и реконструкцию 248,6 километра линий метро.

«Закончили работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями — это “Новаторская” с пересадкой на Большую кольцевую линию, “Университет дружбы народов”, “Генерала Тюленева” и “Тютчевская”. Уже открыто движение на станции “Потапово” Сокольнической линии», - сказал он.

Также активные работы продолжаются на Рублево-Архангельской линии.

С 2011 года сеть столичного метро выросла в 1,8 раза, завершены строительство и реконструкция 250 км линий. До 2030 года ожидается строительство еще 35 станций.

