Собянин: Два высокотехнологичных производства открыты в ОЭЗ «Технополис Москва»

Он уточнил, что были запущены новые производственные мощности завода «ТЗМОИ», который является резидентом столичной ОЭЗ с 2020 года. Предприятие будет выпускать паровые стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины и другое оборудование инфекционного контроля, которое необходимо для работы медучреждений, фармпроизводств и лабораторий.



По словам градоначальника, «ТЗМОИ» - это один из ведущих российских производителей в своей отрасли. Продукция завода экспортируется в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны. Предприятие ежегодно выпускает 2–4 новые модели собственной разработки, а новая производственная площадка позволит нарастить серийный выпуск, расширить ассортимент и значительно сократить сроки производства. Это поможет закрыть до 50% потребностей российского рынка дезинфекционного оборудования.

Собянин рассказал, что также в ОЭЗ открылся научно-производственный центр «НИИ Микроприборов». На данной площадке будет налажен выпуск освещения для пассажирских салонов, светильники для вертолётов, светотехнику для кабин экипажа и прочее оборудование, отличающееся меньшим энергопотреблением и способное работать на протяжении десятков тысяч часов без необходимости замены.



Мэр указал, что предприятие занимает лидирующие позиции в стране по широте номенклатуры и объёму выпуска светодиодной продукции, которая позволяет обеспечить 60% потребности российской авиационно-космической отрасли и флота.

В создание двух производств частные инвесторы вложили около 1,2 млрд рублей. Власти Москвы, в свою очередь, предоставили им льготы как резидентам ОЭЗ «Технополис Москва». Это обнуление имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет с момента получения статуса, пониженную до 2% ставку налога на прибыль, льготы на аренду земли.

«На предприятиях создано свыше 460 новых рабочих мест. Здесь будет выпускаться продукция, которая раньше полностью зависела от импорта, включая сложнейшее медицинское оборудование и бортовую светотехнику для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса», - написал Собянин.

Отмечается, что в настоящее время в ОЭЗ работают кластеры: фармацевтический, электромобилестроения, лифтостроения, беспилотных авиационных систем, фотоники и микроэлектроники. На площади свыше 430 гектаров локализовано более 240 высокотехнологичных предприятий, статус резидента имют 128 из них. Также было создано более 33 тысяч рабочих мест.

