Собянин: Дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан
Реновация проводится с учетом потребностей маломобильных жителей Москвы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что несколько лет назад далеко не во всех дворах существовала безбарьерная среда. По его словам, сегодня это стало реальностью благодаря системной работе строителей.
Он добавил, что для этого полы подъездов и входы в лифт в новостройках делают на одном уровне. А у самих домов создают пешеходные дорожки с пологим уклоном и без ступенек для удобства жителей.
В рамках программы реновации в столице уже построено больше тысячи квартир, которые адаптированы под нужды горожан с особыми потребностями. здоровья. Такое жилье предоставили уже 1,5 тысячам москвичей в 12 округах и 80 районах Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru