Собянин: Дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками

Новые дома по программе реновации жилья в Москве экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажными строениями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Как отметил градоначальник, жители новых домов получают новые квартиры и благоустроенные дворы, а также современный энергоэффективный жилой фонд.

«Эти дома потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади», — подчеркнул Собянин.

Энергоэффективность зданий обеспечивают индивидуальные тепловые пункты с автоматическим управлением, учетом потребления, оборудование для которых производят в России; терморегуляторы на отопительных приборах; авторегулирование отопления в зависимости от погоды; современные светильники и датчики движения в подъездах и дворах. Кроме того, новые дома отличаются многослойными фасадами и двухкамерными стеклопакетами, позволяющими сохранить тепло или прохладу, современной теплоизоляцией труб водоснабжения и отопления, водосберегающей сантехнической арматурой и оборудованием.

Современным инженерные системы позволяют снизить теплопотери на 30 процентов. При этом построенным по реновации зданиям присваивают высокие классы энергоэффективности А и В.

