Собянин: «Добрая елка» помогла исполнить более 1,7 тыс. детских желаний

Чаще всего ребята хотели получить в подарок эмоции – побывать на новогодних представлениях, в театрах, цирке, развлекательных центрах или поближе познакомиться с профессией мечты.

В рамках проекта «Зима в Москве» благотворительная акция «Добрая елка», благодаря которой можно исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, живущих в малообеспеченных семьях или имеющих ограниченные возможности здоровья, действует в столице уже не первый год. Жители города все чаще участвуют в проекте, помогая детям исполнять их желания.

