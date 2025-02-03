Собянин: «Добрая елка» помогла исполнить более 1,7 тыс. детских желаний

Благотворительный проект «Добрая елка» помог исполнить более 1,7 тысячи детских желаний, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, поблагодарив всех участников акции.

Некоммерческие организации собрали мечты ребят и красиво украсили им елки на разных площадках города. Стать волшебником мог каждый желающий. В итоге акции завершилась раньше, чем планировалось, так как все желания на елках были исполнены.

Собянин: Проект «Зима в Москве» дал старт благотворительной акции «Добрая елка»

Чаще всего ребята хотели получить в подарок эмоции – побывать на новогодних представлениях, в театрах, цирке, развлекательных центрах или поближе познакомиться с профессией мечты.

В рамках проекта «Зима в Москве» благотворительная акция «Добрая елка», благодаря которой можно исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, живущих в малообеспеченных семьях или имеющих ограниченные возможности здоровья, действует в столице уже не первый год. Жители города все чаще участвуют в проекте, помогая детям исполнять их желания.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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