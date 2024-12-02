Собянин: Проект «Зима в Москве» дал старт благотворительной акции «Добрая елка»

В рамках проекта «Зима в Москве» стартовала благотворительная акция «Добрая елка», благодаря которой можно исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, живущих в малообеспеченных семьях или имеющих ограниченные возможности здоровья, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что первые мероприятия были проведены на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы». По словам Собянина, вчера, 1 декабря, на площадках вкусно запахло ароматными мандаринами и плюшками, зазвучали любимые песни, в парках прошел флешмоб по зажжению новогодних елок.

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В текущем году акция «Добрая елка» пройдет уже в третий раз, принять участие в ней можно до 28 февраля. Волонтеры заранее собрали письма Деду Морозу у своих подопечных и распределили по категориям. Среди них развивающие книги и материалы, музыкальные инструменты, детские игрушки, хобби, цифровая техника, экскурсии и многие другие.

Детские желания размещены на сайте акции, а некоторые из них появятся 7 декабря на елочных шарах. Найти их можно будет на фестивальных площадках, парках, во многих торговых центрах, отелях и ресторанах. Всего свыше 100 деревьев со сказочными шарами ждут всех желающих исполнить мечту.

