Собянин: Спорткомплекс «Олимпийский» откроют к началу 2027 года
В Москве спорткомплекс «Олимпийский» планируется открыть ближе к началу 2027 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Вместе с тем, он отметил, что возведение объекта такого размера является непростой задачей для строителей.
«Здесь будут и площадки для концертов, и для спорта, и для развлечений, и так далее. На самом деле это гигантский комплекс. Вот тот проект, который сегодня реализуется, это более 800 тысяч квадратных метров. В мире похожий комплекс, может, в Китае еще есть. В Европе точно ни одного нет, в России точно ни одного нет. То есть это мега-мегапроект, который будет центром развлечений и спорта для Москвы и для всей страны» — подчеркнул мэр.
После ввода в эксплуатацию «Олимпийский» войдет в число самых крупных сооружений такого рода во всем мире. Проект его строительства был разработан с учетом удобства и функциональности, а также визуальной составляющей. Новое сооружение будит красивым и органично впишется в окружающее пространства мегаполиса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru