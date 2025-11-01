Собянин дал старт строительству метро от «Щелковской» до «Гольянова»

Столичный мэр Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля, который соединит действующую станцию «Щелковская» и будущую станцию «Гольяново» Московского метрополитена.

Длина сооружения состоит 1,68 километра, при проходке тоннеля будет задействован комплекс «Галина» диаметром шесть метров. Тоннель пройдет вдоль Гольяновского пруда, под площадью Белы Куна и под проезжими частями Уссурийской и Уральской улиц. Ожидается, что проходка правого перегонного тоннеля начнется в феврале 2026 года.

Комплекс «Галина» использовался, в частности, при проходке левого перегонного тоннеля от станции «Тропарево» до станции «Румянцево», правого перегонного тоннеля от станции «Озерная до станции «Мичуринский проспект», правого перегонного тоннеля от станции «Лианозово» до станции «Физтех» и на других участках суммарной протяженностью порядка 13,4 километра.

По словам Собянина, станция «Гольяново» станет подарком для 160 тысяч жителей одноименного района. Открытие новой станции позволит примерно на 30% разгрузить «Щелковскую» — одну из наиболее перегруженных в Москве. Собянин добавил, что открыть станцию «Гольяново» планируется к сентябрю 2028 года.

Длина нового участка Арбатско-Покровской линии составит 2,6 километра, она расположится на пересечении Уссурийской улицы с Хабаровской и Сахалинской улицами. Проектом предусмотрены островная платформа и два подземных вестибюля с выходами на обе стороны Уссурийской улицы.

В своем Telegram-канале Собянин напомнил, что станция «Щелковская» была конечной с 1963 года, а станцию «Гольяново» построят по многочисленным просьбам жителей.

Планируется, что при отделке новой станции будет использоваться высококачественный российский металл, а дизайн объекта посвятят космической тематике — поблизости находится предприятие «Геофизика-Космос», производящее системы навигации космических аппаратов. Вестибюли будут максимально удобными для пассажиров, их оформят с применением четких геометричных форм в футуристическом стиле.

Благодаря открытию новой станции жители района Гольяново смогут почти вдвое быстрее добираться до Большой Кольцевой линии (за 25 минут вместо 40) и в полтора раза быстрее — до Московского центрального кольца (за 20 минут вместо 30).

Сегодня Арбатско-Покровская линия, на которой расположится новая станция, — одна из наиболее протяженных радиальных веток московского метро: ее длина — свыше 45 километров, на ней построены 22 станции. Линия проходит через 14 районов, общее население которых — 1,5 млн человек. По линии курсируют 86 составов типа «Русич», которые ежедневно перевозят более 700 тысяч пассажиров. Минимальный интервал движения поездов — одна минута 40 секунд.

