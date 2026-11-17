Собянин: Число поездок на речном транспорте Москвы превысило 4,6 млн
Пассажиры совершили более 4,6 млн поездок на регулярных речных маршрутах Москвы с момента запуска проекта в 2023 году. По итогам летнего сезона востребованность транспорта стала рекордной за всю историю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В этом сезоне Северный и Южный речвокзалы приняли и отправили круизные суда более чем по 40 направлениям. Среди наиболее популярных маршрутов выделяются Углич, Ярославль, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, Плес, Санкт-Петербург и Тверь.
Регулярный речной электротранспорт продолжает работать и после завершения летней навигации. С начала нынешнего года пассажиры совершили 1,5 млн поездок на четырех маршрутах. По данным мэра, их количество увеличивается с каждым годом.
Власти Москвы планируют расширить сеть причалов. На четвертом маршруте «Лужники — Киевский» появятся остановки «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды». Плюс на третьем «Новоспасский — ЗИЛ» откроется промежуточный «Красные Холмы».
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