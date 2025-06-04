Собянин: Четыре больших спортивных фестиваля пройдут в Москве в этом году

По его словам, это международное шоу Extreme Moscow City Games, включающее мотофристайл, ВМХ и паркур, ав также Кубок мира по воркауту.

Кроме того, по Садовому кольцу пройдёт «большой праздник бега, музыки, викторин и спортивных экскурсий» Big Run Fest, в рамках которого для бегунов подготовят дистанции на 5, 10 и 15 км.

«В «Лужниках» состоится «Киберзарница». Участники смогут испытать свои силы в тактической стрельбе, управлении БПЛА, спортивном ориентировании и других дисциплина», – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в «Мегаспорте» покажут театрализованное гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта», участниками которого станут олимпийские чемпионы и сотни спортсменов.

Ранее в департаменте спорта Москвы заявили, что в столице на территории Бульварного кольца 8 июня впервые пройдёт фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

