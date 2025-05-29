Собянин: Более 90 станций метро будет оснащено цифровой навигацией до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план по развитию транспортной навигации на всех видах городского транспорта, в который, в частности, входит масштабное внедрение цифровой навигации в метро более чем на 90 станциях.

Также интегрируют улучшенную наддверную навигацию в поездах Замоскворецкой и Троицкой линий метро, а в перспективе — Рублево-Архангельской (в 2026 году этой технологией смогут воспользоваться пассажиры шести линий метро, (помимо указанных выше — Кольцевой, БКЛ и Калужско-Рижской).

Собянин открыл электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро

Также в планах разместить напольную навигацию в перспективных транспортных хабах метро и оснастить все проектируемые и строящиеся пересадочные узлы сквозной нумерацией выходов.

В 2025 году установят более тысячи новых остановочных павильонов для наземного транспорта.

Сегодня схема метро включает 439 станций метро, МЦК и МЦД, а к 2030 году на ней появятся еще две линии и 31 станция.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Московское МетроМетроМетрополитен

Горячие новости

Все новости

партнеры