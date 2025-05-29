Собянин: Более 90 станций метро будет оснащено цифровой навигацией до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план по развитию транспортной навигации на всех видах городского транспорта, в который, в частности, входит масштабное внедрение цифровой навигации в метро более чем на 90 станциях.

Также интегрируют улучшенную наддверную навигацию в поездах Замоскворецкой и Троицкой линий метро, а в перспективе — Рублево-Архангельской (в 2026 году этой технологией смогут воспользоваться пассажиры шести линий метро, (помимо указанных выше — Кольцевой, БКЛ и Калужско-Рижской).