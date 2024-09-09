Загрутдинов: Под Каспийской улицей и путями МЦД-2 построили пешеходный переход

Пешеходный переход открыли под Каспийской улицей и путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе Царицыно на юге Москвы, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он пояснил, что новый пешеходный переход связал жилой дом с парком коло Нижнего Царицынского пруда.

«Новое сооружение обеспечит безопасный и комфортный проход для пешеходов под проезжей частью в районе перекрестка улицы Медиков с Каспийской улицей, а также через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, тем самым предоставив им дополнительный доступ к территории музея-заповедника «Царицыно» и зоне отдыха «Борисовские пруды»», – поделился он.

Новый подземный пешеходный переход протянулся на 100 метров, для удобства граждан также оборудованы четыре лестничных схода и три лифта. Прилегающая территория была благоустроена: высадили 1,22 гектара газонов, 60 деревьев и более 1,6 тысячи кустарников.



