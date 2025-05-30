Собянин: Более 65 компаний сотрудничает с вузами Москвы по подготовке кадров
Промышленные предприятия Москвы продуктивно сотрудничают с ведущими вузами России. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что в 2022 году на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» был создан проект «Техностажировка», участие в котором принимают более 65 компаний из различных сфер.
«Это микроэлектроника, фармацевтика, станкостроение, беспилотные авиасистемы и другие», — указал Собянин.
Градоначальник добавил, что благодаря «Техностажировке» производственную практику прошли уже более 1,5 тысячи человек.
Ранее Собянин заявил, что московские дизайнеры смогут заявить о себе на BRICS+ Fashion Summit, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru