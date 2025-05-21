Собянин: Более 62,5 тыс. московских учителей повысили квалификацию в 2024 году

«Мы создаем учителям все условия для профессионального роста. <...> В 2024 году свыше 62,5 тыс. слушателей из числа московских учителей прошли курсы повышения квалификации», — написал градоначальник.

По словам Собянина, обучение осуществляется во всех возможных форматах: очном, заочном и комбинированном. Выбрать нужную программу можно на специальном сайте dpomos.ru. Их число на данный момент уже достигло 474.

Собянин отметил, что город старается подготовить больше специалистов в сфере естественных наук и математики. Это решение вызвано высоким спросом среди школьников, так как все больше детей хотя осваивать эти предметы. Мэр добавил, что учителей также обучат методикам преподавания в различных по уровню знаний группах.

Для поиска более эффективных решений для повышения квалификации был создан экспертный совет. В него вошли опытные специалисты, разработчики учебников, представители бизнеса и победители международных олимпиад.

