Собянин: Более 5 км дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы

Свыше пяти километров дорог построят и реконструируют на северо-востоке Москвы, поездки жителей и гостей районов Лианозово, Алтуфьевский и Бибирево станут еще удобнее. Об этом написал в своем канале мэр города Сергей Собянин.

Проект реализуют в два этапа. На первом будет сооружена дорога, которая соединит Череповецкую улицу и Путевой проезд. Планируется построить Проектируемый проезд № 4937 с одной-двумя полосами движения в каждом направлении, соединительные съезды в Проектируемом проезде № 4655б, на улицах Угличской и Илимской, четырехполосный участок Проектируемого проезда № 4648. На прилегающих территориях проведут комплексное благоустройство и озеленение. Благодаря дороге перепробег сократится до 3,8 километра, а время в пути - на 13 минут.

«Второй этап — это развитие внутриквартальных дорог на территории, ограниченной Савеловским направлением МЖД с запада, Стандартной улицей — с юга, Илимской улицей — с севера, Алтуфьевским шоссе — с востока», — отметил Мэр Москвы.

В планах в том числе обустроить участки Проектируемых проездов № 4648 и 4652, реконструировать Проектируемы проезд № 4651 и участок Илимской улицы, возвести четыре односторонних съезда на Алтуфьевском шоссе

После реализации проекта отдельные работы планируют провести в районе Лианозово. Здесь улично-дорожную сеть свяжут со станциями метро, первого Московского центрального диаметра и Московского центрального кольца.

