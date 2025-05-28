Собянин: Более 28 тысяч детей в Москве учатся в кадетских классах
Ежегодный парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!» прошёл на площади Победы на Поклонной горе. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в параде, который был посвящён 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более трех тысяч кадет. Торжественным маршем прошли не только учащиеся кадетских классов Москвы, но и парадные расчёты из Луганска, Херсона, Ижевска и Перми, а также республики Белоруссия.
Градоначальник отметил, что кадетское образование является одним из самых популярных в Москве, в профильных классах столичных школ учатся больше 28 тысяч детей.
«Они воспитываются в лучших кадетских традициях — с упором на эрудицию, физическое развитие, служение Родине и людям. Многие ребята... выбирают военную карьеру», - заключил мэр.
Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв призвал создать в Музее Победы в Москве экспозицию, которая была бы посвящена подвигам юных защитников Родины в период Великой Отечественной войны, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Skoda отказалась возвращаться в Россию
- Троих бойцов ВСУ приговорили к 15 и 16 годам за теракты в Курской области
- Каллас: ЕС намерен без России контролировать безопасность в Черном море
- Ушаков: Трампа недостаточно информируют о конфликте РФ и Украины
- Вадим Верник представил книгу о своих беседах с Ростроповичем и Вишневской
- Житель Курской области подорвался на замаскированной под пакет мине
- Турция попросила посадить жителя Урала за сексуальные домогательства
- В Госдуму внесли законопроект об условиях возврата ушедших из РФ компаний
- Минздрав снял озабоченность по поводу нового геноварианта коронавируса
- Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте экс-владельца банка «Югра»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru