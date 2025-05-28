Собянин: Более 28 тысяч детей в Москве учатся в кадетских классах

По его словам, в параде, который был посвящён 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более трех тысяч кадет. Торжественным маршем прошли не только учащиеся кадетских классов Москвы, но и парадные расчёты из Луганска, Херсона, Ижевска и Перми, а также республики Белоруссия.

Градоначальник отметил, что кадетское образование является одним из самых популярных в Москве, в профильных классах столичных школ учатся больше 28 тысяч детей.

«Они воспитываются в лучших кадетских традициях — с упором на эрудицию, физическое развитие, служение Родине и людям. Многие ребята... выбирают военную карьеру», - заключил мэр.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв призвал создать в Музее Победы в Москве экспозицию, которая была бы посвящена подвигам юных защитников Родины в период Великой Отечественной войны, сообщает RT.

