Собянин: Более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам

Московские поликлиники и больницы получили по офсетным контрактам свыше 2,4 млн упаковок лекарств, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Оборот фармацевтической отрасли Москвы вырос на 20% в первом полугодии

По словам градоначальника, контракты подразумевают локализацию инвесторами фармпроизводств в Москве. Взамен город обязуется приобретать часть их продукции. Почти каждый второй офсетный контракт заключается в фармацевтической отрасли, добавил мэр, подчеркнув, что препараты поставляются по трем договорам.

Мэр отметил, что, как правило, речь идет о лекарствах, использующихся при лечении аутоиммунных, эндокринных, кардиологических и онкологических заболеваний, а также анальгезирующих, антибактериальных и противоглаукомных препаратах, нейролептиках и антидепрессантах.

В заключение мэр заявил, что большая часть предприятий, заключивших с городом офсетные контракты контракты, функционируют в особой экономической зоне «Технополис «Москва».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваКонтрактыЛекарства

Горячие новости

Все новости

партнеры