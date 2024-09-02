Собянин: Более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам

По словам градоначальника, контракты подразумевают локализацию инвесторами фармпроизводств в Москве. Взамен город обязуется приобретать часть их продукции. Почти каждый второй офсетный контракт заключается в фармацевтической отрасли, добавил мэр, подчеркнув, что препараты поставляются по трем договорам.

Мэр отметил, что, как правило, речь идет о лекарствах, использующихся при лечении аутоиммунных, эндокринных, кардиологических и онкологических заболеваний, а также анальгезирующих, антибактериальных и противоглаукомных препаратах, нейролептиках и антидепрессантах.

В заключение мэр заявил, что большая часть предприятий, заключивших с городом офсетные контракты контракты, функционируют в особой экономической зоне «Технополис «Москва».

