Оборот фармацевтической отрасли Москвы вырос на 20% в первом полугодии

Суммарный оборот столичных фармацевтических предприятий с января по июнь 2024 года вырос на 20,2% по сравнению с первым полугодием 2023 года и составил 242,2 млрд рублей. Об этом заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, на фармацевтическую отрасль приходится свыше 7% оборота неэнергетического сектора московских обрабатывающих производств. На фоне импортозамещения расширяется производство и растет выпуск лекарств. Доля московских фармацевтических предприятий составила примерно треть от общего оборота фармпроизводителей России, добавила вице-мэр.

Изготовители лекарств и материалов, применяемых в ветеринарии и медицинских целях, обеспечили свыше 77% оборота отрасли (187,3 млрд рублей, прирост на 18,8% по сравнению с первым полугодием прошлого года). Порядка 23% (около 55 млрд рублей, прирост на 25,5%) приходится на производителей фармацевтических субстанций. Средний и крупный бизнес Москвы обеспечил почти 90% оборота (215,3 млрд рублей, прирост на 31,2%).

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на фоне благоприятного инвестиционного климата для промышленников столичная фармацевтическая отрасль демонстрирует продолжительный уверенный рост — в 3,7 раза увеличился выпуск медицинских изделий и лекарственных препаратов за последние пять лет. В фармацевтической отрасли Москвы задействованы свыше 300 предприятий, которые вносят значительный вклад в рост доли отечественных лекарств на внутреннем рынке и укрепление суверенитета российской фармотрасли.

Правительство Москвы активно помогает фармацевтическим компаниям. В частности, им доступны льготные кредиты, льготная ставка аренды земли и иные меры поддержки. Из 22 офсетных контрактов, заключенных городов, на изготовителей медизделий и лекарств приходится половина. Инвесторы могут возводить новые или модернизировать уже имеющиеся производства. Взамен Москва обязуется закупать услуги и товары у производителя на протяжении длительного времени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что офсетные контракты способствуют развитию столичной фармацевтической отрасли.

