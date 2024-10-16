Собянин: Два участка в районе Щукино будут реорганизованы в рамках КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка нежилой застройки в районе Щукино, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«По программе комплексного развития территорий в районе Щукино построим свыше 63 тысячи квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения, включая офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны», – написал он.

По словам мэра, проект позволит создать в городе около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Помимо строительных работ намерены благоустроить территорию и улучшить улично-дорожную сеть.

Как добавил Собянин, на данный момент в Москве реализуются 96 проектов КРТ. В городе планируют построить более 23,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создать порядка 247 тысяч рабочих мест.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:СтроительствоСергей Собянин

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