Собянин: Более 169 тыс. человек получили новые квартиры по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении перечня площадок для строительства жилых комплексов по программе реновации, сообщается в его Telegram-канале.
Теперь к программе добавлено восемь новых адресов, расположенных в пяти административных округах столицы. Эти новые объекты позволят возвести 146 тыс. квадратных метров жилья и расселить 2089 квартир, что в свою очередь обеспечит комфортные условия для 5,3 тыс. человек.
Шесть из восьми новых площадок находятся на местах старых зданий, включенных в программу реновации, что свидетельствует о продолжении второй волны этой программы. Перечень новых площадок включает адреса в Северном, Северо-Восточном, Восточном и Юго-Восточном округах, а также в Юго-Западном округе.
В рамках программы реновации в Москве уже выбрано 631 площадка для строительства жилья общей площадью 10,3 млн квадратных метров. На данный момент построено 324 жилых комплекса общей площадью 4,6 млн квадратных метров, что позволило расселить более тысячи зданий. В проектировании и строительстве находятся еще 466 новостроек общей площадью 9,1 млн квадратных метров. С начала программы в феврале 2018 года переселено более 169 тыс. жителей из старых домов, передает «Радиоточка НСН».
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