Собянин: Более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации
Для строительства новостроек в центре Москвы подобраны 20 стартовых площадок. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время семь домов уже введены в эксплуатацию, в проектировании и строительстве находятся ещё 11 объектов.
Градоначальник отметил, что всего в ЦАО в программу реновации включили 110 домов, в которых проживают более 16 тысяч человек. При этом кроме жилья возводится и социальная инфраструктура.
«В Причальном проезде строят учебный корпус на 400 мест.... В Стрельбищенском переулке возведут детский сад на 225 мест», - написал мэр.
Он также добавил, что в 2025 году в Большом Тишинском переулке появится учебный корпус на 300 мест, который войдет в состав образовательного комплекса «Романовская школа».
Ранее глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в мае текущего года квартиры по реновации получили более трёх тысяч москвичей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru