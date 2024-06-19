Собянин: Более 16 тысяч жителей ЦАО получат жилье по программе реновации

По его словам, в настоящее время семь домов уже введены в эксплуатацию, в проектировании и строительстве находятся ещё 11 объектов.

Градоначальник отметил, что всего в ЦАО в программу реновации включили 110 домов, в которых проживают более 16 тысяч человек. При этом кроме жилья возводится и социальная инфраструктура.

«В Причальном проезде строят учебный корпус на 400 мест.... В Стрельбищенском переулке возведут детский сад на 225 мест», - написал мэр.

Он также добавил, что в 2025 году в Большом Тишинском переулке появится учебный корпус на 300 мест, который войдет в состав образовательного комплекса «Романовская школа».

Ранее глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в мае текущего года квартиры по реновации получили более трёх тысяч москвичей, сообщает RT.