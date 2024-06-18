В Котловке по программе реновации возведут новый дом в 2025 году

В районе Котловка завершат строительство жилого дома по программе реновации на 452 квартиры, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов уточнил, что здание появится на улице Большая Черемушкинская.

«В настоящее время на площадке ведутся работы по строительству монолитных конструкций подземной части здания. Фасады облицуют фиброцементными плитами. Для сохранения единого облика дома на них установят металлические корзины под кондиционеры», - сообщил Загрутдинов.

В новом доме шесть квартир планируют оборудовать для маломобильных жильцов. В них сделают шире коридоры и дверные проемы и установят специальную сантехнику.

В каждой жилой секции будет обустроена комната для хранения велосипедов, колясок и уборочного инвентаря. Помимо этого, в здании оборудуют грузопассажирские лифты.

В новостройке сделают специальную систему охраны и оповещения об эвакуации при пожаре. Также установят видеонаблюдение. Помимо этого, вход в здание и в вестибюли оборудуют специально для удобства жителей с колясками и маломобильных граждан.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена.

