Собянин: Более 1,4 тысяч аварийных бригад дежурили в Москве на каникулах

«Круглосуточно дежурили больше 1,4 тыс. аварийных бригад. Под контролем была работа всех ТЭЦ, котельных, газовых сетей и электрических центров питания. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы», — раскрыл уровень подготовки коммунальщиков Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что особое внимание уделялось уборке городских территорий. Специальная техника стояла наготове ежедневно. За состоянием крыш следили бригады кровельщиков.



В круглосуточном режиме, как и в обычные дни, работали все диспетчерские и аварийные службы российской столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве построили более 80 объектов социнфраструктуры, в том числе почти 30 детсадов и около 20 школ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

