Собянин: Более 1,4 тысяч аварийных бригад дежурили в Москве на каникулах
В российской столице во время новогодних каникул городские службы обеспечили бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы 29 декабря. В таком же темпе эти структуры работали по 8 января включительно.
«Круглосуточно дежурили больше 1,4 тыс. аварийных бригад. Под контролем была работа всех ТЭЦ, котельных, газовых сетей и электрических центров питания. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы», — раскрыл уровень подготовки коммунальщиков Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что особое внимание уделялось уборке городских территорий. Специальная техника стояла наготове ежедневно. За состоянием крыш следили бригады кровельщиков.
В круглосуточном режиме, как и в обычные дни, работали все диспетчерские и аварийные службы российской столицы.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве построили более 80 объектов социнфраструктуры, в том числе почти 30 детсадов и около 20 школ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru