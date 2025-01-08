Собянин: Более 1,4 тысяч аварийных бригад дежурили в Москве на каникулах

В российской столице во время новогодних каникул городские службы обеспечили бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы 29 декабря. В таком же темпе эти структуры работали по 8 января включительно.

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«Круглосуточно дежурили больше 1,4 тыс. аварийных бригад. Под контролем была работа всех ТЭЦ, котельных, газовых сетей и электрических центров питания. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы», — раскрыл уровень подготовки коммунальщиков Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что особое внимание уделялось уборке городских территорий. Специальная техника стояла наготове ежедневно. За состоянием крыш следили бригады кровельщиков.

В круглосуточном режиме, как и в обычные дни, работали все диспетчерские и аварийные службы российской столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве построили более 80 объектов социнфраструктуры, в том числе почти 30 детсадов и около 20 школ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиМоскваСергей Собянин

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