Собянин рассказал о планах реставрации объектов культурного наследия в 2025 году
В Москве отреставрировали свыше 2,3 тысячи зданий и памятников с 2011 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, число отреставрированных объектов культурного наследия составляет четвертую часть от их общего количества.
Собянин отметил, что в 2024 году отреставрировали 157 объектов. Один из самых крупных объектов, где в 2024 году работали реставраторы, – Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Также в минувшем году завершили реставрационные работы в Мемориальной квартире А.С. Пушкина.
Градоначальник отдельно отметил работы, которые были проведены в церкви Святых Апостолов Петра и Павла на ул. Новая Басманная.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru