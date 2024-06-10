Собянин: Более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством
Свыше 1,27 млн человек объединяет волонтерское движение столицы: добровольцы помогают спасателям и врачам, заботятся о детях и пожилых, а также поддерживают приюты для животных и помогают организовывать фестивали и спортивные мероприятия. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, знак отличия «Волонтер Москвы» за два года получили уже 60 жителей города. Собянин отметил, что они нашли себя в разных направлениях волонтерства: экологическом, социальном, патриотическом, культурном и спортивном. Мэр уточнил, что многие из них являются волонтерами штаба по сбору гумпомощи «Москва помогает».
Так, Галина Дударева посвятила волонтерству порядка 7,5 тысячи часов или свыше девяти лет. Она активно участвовала, в частности, в соцпроектах, в сборах продуктов для многодетных семей. В свою очередь Константин Денисов получил знак отличия еще во время обучения в школе, а на сегодняшний день на его счету уже свыше 2,8 тысячи часов помощи. Молодой человек занимается медиаволонтерством: освещает события школы, а также проведение регулярных активных суббот. Также Константин каждый год помогает в патриотических мероприятиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru