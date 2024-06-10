Собянин: Более 1,27 млн москвичей занимаются волонтерством

По его словам, знак отличия «Волонтер Москвы» за два года получили уже 60 жителей города. Собянин отметил, что они нашли себя в разных направлениях волонтерства: экологическом, социальном, патриотическом, культурном и спортивном. Мэр уточнил, что многие из них являются волонтерами штаба по сбору гумпомощи «Москва помогает».

Так, Галина Дударева посвятила волонтерству порядка 7,5 тысячи часов или свыше девяти лет. Она активно участвовала, в частности, в соцпроектах, в сборах продуктов для многодетных семей. В свою очередь Константин Денисов получил знак отличия еще во время обучения в школе, а на сегодняшний день на его счету уже свыше 2,8 тысячи часов помощи. Молодой человек занимается медиаволонтерством: освещает события школы, а также проведение регулярных активных суббот. Также Константин каждый год помогает в патриотических мероприятиях.

