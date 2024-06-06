«Мосволонтер» проведет 400 мероприятий в рамках «Лета в Москве. Все на улицу!»

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал в столице, он продлится 100 дней и станет самым продолжительным в мире. Масштабную программу для горожан подготовил в том числе ресурсный центр «Мосволонтер».

Как отметил директор организации Александр Левит, мероприятия центра будут посвящены популярным направлениям добровольчества, кроме того, для москвичей проведут разнообразные мастер-классы. В течение лета «Мосволонтер» организует 400 различных мероприятий. Первая часть программы запланирована на первую половину июня. Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно и без предварительной регистрации.

Так, во время квиза «Москва и волонтеры» 6-9 и 11 июня горожане узнают о формах и направлениях добровольчества. Чемпионат по настольным играм «Пять ключей», где участникам расскажут об организации волонтерской деятельности, пройдет 6 и 10 июня. На 7 июня запланирован тренинг по развитию гибких навыков, днем позже пройдет посвященная развитию добровольчества настольная игра «Волонтеры в городе».

Для юных горожан 6-9 и 11 июня покажут мультфильмы о волонтерстве и добрых поступках. Больше знаний о волонтерстве можно получить на квизе «Москва — столица добрых дел», он пройдет 11 июня в Юго-Восточном и Восточном административных округах.

Кроме того, 7 июня в Зеленограде проведут мастер-класс по изготовлению пледов для недоношенных детей, которые передадут в московские отделения реанимации и патологии новорожденных и недоношенных детей. На разных площадках состоится акция по сбору гумпомощи и зоотоваров «Москва помогает». Продукты питания, одежду, корма для животных, средства для дезинфекции и другие необходимые предметы будут принимать 6, 7 июня и 9-11 июня. Также в Москве пройдет акция «Собаки в городе»: 8 июня в пункт сбора подарков для столичных приютов можно принести корма, лекарства, игрушки, гигиенические средства. В этот же день для всех желающих проведут познавательные лекции о животных.

Мастер-классы «Заряжай на здоровье» запланированы на 7-10 июня. Кроме того, горожане смогут научиться приемам самомассажа (6 и 9 июня) и навыкам оказания первой медицинской помощи (9 и 10 июня). Для любителей творчества пройдут занятия по рисунку акриловыми красками по ткани (8 июня) и росписи шоперов (10 июня).

