Собянин: Более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления

Обновленный Северный речной вокзал открылся в Москве пять лет назад. Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале рассказал об изменениях и работе объекта.

«Во время грандиозной реставрации восстановили знаменитые фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент — звезду шпиля, украшенную 700 самоцветами», — отметил градоначальник.

Вокзал-уникальный памятник архитектуры вернул статус одного из важнейших транспортных объектов города. Причалы приняли и отправили в путешествия свыше 1 млн пассажиров.

Благодаря развитой инфраструктуре объект стал любимым местом отдыха москвичей. Гостям доступны имитирующий канал имени Москвы ручей, выставочное пространство Музея транспорта Москвы и смотровая площадка на крыше, благоустроенная набережная с велодорожками и пунктами проката, детские и спортивные площадки, летний кинотеатр, пляж с бассейнами.

На территории Северного речного вокзала круглый год проходят бесплатные мероприятия для детей и взрослых, городские праздники, масштабные фестивали, а зимой здесь работают аттракционы, каток и лыжная трасса. За пять лет работы вокзал посетили свыше 12 млн человек, на его площадках провели более 1,5 тысячи мероприятий.

В ближайшие годы власти продолжат развитие территории вокзала, в парке появятся новые современные зоны для отдыха и спорта.

