Собянин: Благоустройство Волгоградского проспекта завершится осенью

По его словам, в этом списке - Волгоградский проспект, который является одной из крупнейших в городе вылетных магистралей. Работы здесь ведутся на 12,5-километровом участке от Садового кольца до МКАД.

Градоначальник рассказал, что в рамках благоустройства на Волгоградском проспекте установят 30 новых остановочных павильонов, порядка 490 скамеек и урн для мусора, 26 информационных стел, более чем тысячи энергосберегающих фонарей. Также предусмотрено восстановленее утраченных газонов и высадка более 1300 крупных деревьев.

Помимо этого, будет заменено покрытие тротуаров и дорог, смонтирована дополнительная система водостока, а воздушные кабельные линии уберут под землю.

«Завершить благоустройство Волгоградского проспекта... планируется осенью этого года», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что до 2027 года в Москве планируется построить ещё несколько пешеходных мостов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».