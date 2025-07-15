Собянин: Благоустройство Волгоградского проспекта завершится осенью
В текущем году в Москве специалисты приводят в порядок около 700 улиц. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в этом списке - Волгоградский проспект, который является одной из крупнейших в городе вылетных магистралей. Работы здесь ведутся на 12,5-километровом участке от Садового кольца до МКАД.
Градоначальник рассказал, что в рамках благоустройства на Волгоградском проспекте установят 30 новых остановочных павильонов, порядка 490 скамеек и урн для мусора, 26 информационных стел, более чем тысячи энергосберегающих фонарей. Также предусмотрено восстановленее утраченных газонов и высадка более 1300 крупных деревьев.
Помимо этого, будет заменено покрытие тротуаров и дорог, смонтирована дополнительная система водостока, а воздушные кабельные линии уберут под землю.
«Завершить благоустройство Волгоградского проспекта... планируется осенью этого года», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что до 2027 года в Москве планируется построить ещё несколько пешеходных мостов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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