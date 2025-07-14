Собянин рассказал о применении передовых технологий в коммунальном хозяйстве

Москва применяет передовые технологии в коммунальном хозяйстве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, в столице используют роботов для обследования, обслуживания, ремонта подземных коммуникаций, которые проводят мониторинг инженерных сетей в труднодоступных местах.

« В этом году начались испытания новейших электрических подметально-вакуумных машин отечественного производства», — написал градоначальник.

Компактная и экологичная техника может работать круглый год и отличается уровнем шума на 75 процентов ниже, чем у дизельных аналогов.

В ближайшие годы Москва планирует перевести на электрическую тягу часть уборочной техники. Параллельно в городе растет парк автомобилей с двигателями на природном газе, объем выбросов угарного газа в атмосферу от которых меньше до 10 раз.

