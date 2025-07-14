Собянин рассказал о применении передовых технологий в коммунальном хозяйстве
Москва применяет передовые технологии в коммунальном хозяйстве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Так, в столице используют роботов для обследования, обслуживания, ремонта подземных коммуникаций, которые проводят мониторинг инженерных сетей в труднодоступных местах.
« В этом году начались испытания новейших электрических подметально-вакуумных машин отечественного производства», — написал градоначальник.
Компактная и экологичная техника может работать круглый год и отличается уровнем шума на 75 процентов ниже, чем у дизельных аналогов.
В ближайшие годы Москва планирует перевести на электрическую тягу часть уборочной техники. Параллельно в городе растет парк автомобилей с двигателями на природном газе, объем выбросов угарного газа в атмосферу от которых меньше до 10 раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru