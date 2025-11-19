Собянин: Благоустройство Волгоградского проспекта завершено
В Москве завершились работы по благоустройству Волгоградского проспекта. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, участок проспекта от Садового кольца до МКАД привели в порядок всего за шесть месяцев, вместе с Марксистской улицей.
Градоначальник отметил, что в рамках работ обновили покрытие проезжей части и тротуаров, установили новый прочный разделитель, заменили старые остановки, разместили скамейки и информационные стеллы, вдоль промышленных предприятий установили декоративное ограждение.
«Высаживаем свыше 1400 взрослых деревьев вдоль всей трассы, а на видовых участках магистрали обустраиваем островки с хвойными растениями», - добавил мэр.
Ранее Собянин заявил, что крупные проекты благоустройства реализовали на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
