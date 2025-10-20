Собянин анонсировал масштабное обновление транспорта в ближайшие три года

Все виды городского транспорта развиваются в Москве, они максимально интегрированы друг с другом, а одна из ключевых задач столицы - формирование лучшей в мире транспортной системы. Об этом в своем канале написал мэр города Сергей Собянин.

«Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 триллиона рублей», — указал градоначальник.

С 2011 года в Москве завершило строительство и реконструкцию свыше 260 км линий, 127 станций, 14 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца. В 2026–2028 годы планируется ввести 26,9 км линий, 13 станций, одно электродепо метро. В городе запустят новую Рублево-Архангельскую линию (восемь станций), введут первый участок Бирюлевской линии «ЗИЛ» — «Курьяново» (четыре станции) и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии. Кроме того, продолжится возведение южного участка Троицкой линии «Новомосковская»-«Троицк» (шесть станций), станции «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской линии, «Достоевской» — на Кольцевой. Будут начаты работы по проектированию ряда линий, в том числе к инновационному центру «Сколково».

Также в рамках программы развития Центрального транспортного узла к 2030 году появятся новые железнодорожные маршруты, интервалы движения поездов сократятся, в 2026–2028-х подвижный состав пригородного железнодорожного транспорта обновят. Москва продолжит активное участвовать в строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, благодаря которой время в пути между двумя городами сократится почти вдвое.

На обновление подвижного состава столичного транспорта в 2026 году планируют направить 122,6 млрд рублей. На эти средства закупят электробусы, автобусы, трамваи, вагоны метро нового поколения, пригородные поезда для маршрутов на Центральном транспортном узле.

Ежегодно Москва закупает сотни инновационных электробусов, уже свыше 2600 машин работают более чем на 240 маршрутах. Город занимает первое место в Европе по числу электробусов, их доля в парке наземного городского транспорта достигла 36 процентов.

Столичный метрополитен за три года получит более тысячи новых вагонов. Современные отечественные вагоны «Москва-2026» запустят на Замоскворецкой и Троицкой линий метро. Кроме того, в 2026 году ожидается полное обновление трамвайного парка, который уже на 97 процентов состоит из современных низкопольных и бесшумных машин с медиаэкранами и кондиционерами. Новые транспортные средства будут курсировать на возведенной линии на проспекте Академика Сахарова и восстановленной - на Трифоновской улице до Рижской площади. В 2025–2026 годах поставят 100 новых трамваев «Львенок-Москва» с инновационной системой автономного хода и смогут преодолевать участки более 4 км подключения к проводам. До конца текущего года три трамвая оснастят беспилотными технологиями, в 2026 году к ним добавятся еще 11, и до конца следующего года в Москве будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев. До конца 2030 года две трети московских трамваев станут беспилотными.

