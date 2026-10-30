Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы
В ближайшие три года в Москве продолжится масштабное обновление общественного транспорта. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в 2027–2029 годах и бюджета города на эти цели выделят более 306 млрд рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для ЦТУ. Уточняется, что в планах московских властей закупка 1,6 тысячи единиц подвижного состава наземного транспорта, около тысячи вагонов метро, а также порядка 850 вагонов для пригородного и межрегионального железнодорожного транспорта. Кроме того, продолжится развитие и интегрирование беспилотных технологий в поезда метро и трамваи.
«Дальнейшая модернизация столичных трамваев будет связана с их оборудованием системой автономного хода. Новые батареи позволят им проезжать еще большее расстояние без подключения к контактной сети», - написал мэр.
Он рассказал, что для дальнейшего расширения в столице сети электротранспорта продолжатся закупки инновационных и экологичных электробусой. Для российских производителей уже разрабатывается новое техническое задание. В итоге обычные автобусы на московских улицах заменят ещё более совершенные машины на электротяге, которые будут соответствовать самым передовым мировым стандартам качества сервиса.
Градоначальник отметил, что заказы Москвы помогают формировать и развивать в России транспортное машиностроение. Благодаря им региональные предприятия, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство.
Собянин указал, что в следующие три года продолжится расширение и совершенствование маршрутной сети столицы, в том числе в ТиНАО. Для отдалённых районов новых территорий Москвы планируется запустить дополнительные маршруты, уже к концу 2027 года их количество вырастет до 18. Также до конца следующего года будут построено два новых участка трамвайной сети: на шоссе Энтузиастов от действующих путей до улицы Сталеваров и на улице Академика Королёва до станции МЦД-3 Останкино.
Мэр добавил, что в Москве активно развиваются такси и каршеринг. В 2027 году столичные власти продолжат поддержку деятельности сервисов, в результате чего будут приобретены новые автомобили. Благодаря этому будет обеспечен комфорт и безопасность такси и каршеринга.
На поддержку пригородной маршрутной сети, по словам главы города, планируется направить 35,2 млрд рублей в рамках проекта «Москва — область». В итоге до конца года количество интегрированных пригородных маршрутов увеличится с 60 до 79. Продолжится и развитие регулярного речного электротранспорта. Собянин сообщил, что обслуживать круглогодичные маршруты будут новые электросуда, построенные на Московской верфи.
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