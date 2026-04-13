Собянин: Акция «Дни исторического и культурного наследия» начнется 18 апреля
Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, москвичи и гости города смогут посетить около 300 памятников московской старины. В их числе Египетский павильон усадьбы Останкино, церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице и церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, здание клуба фабрики «Свобода» на Вятской улице, дом-усадьба в Хамовниках, в которой жил Лев Толстой.
Кроме того, запланировано около тысячи экскурсий, мастер-классов и лекций. В частности, это экскурсии по маршруту, посвящённому 90-летию режиссёра Станислава Говорухина, а также отдельные развлекательные программы. Впервые будут организованы детские реставрационные мастерские.
«В этом году акция состоится уже в 26-й раз... Записаться на мероприятия проекта можно с 14 апреля на портале «Узнай Москву», - добавил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что Москва вошла в ТОП-3 городов мира по количеству культурных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Шнейдеров заявил, что ММКФ нельзя отнести к фестивалю категории А
- Бритни Спирс отправилась на лечение после задержания за вождение в пьяном виде
- Заслуженный пилот призвал восстановить производство советских Ан-2
- Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
- Объявление о продаже Рижского вокзала в Москве появилось на «Авито»
- Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»
- На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников
- Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа
- В Подмосковье госпитализирован еще один пациент с оспой обезьян
- В Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре