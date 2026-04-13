Собянин: Акция «Дни исторического и культурного наследия» начнется 18 апреля

Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, москвичи и гости города смогут посетить около 300 памятников московской старины. В их числе Египетский павильон усадьбы Останкино, церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице и церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, здание клуба фабрики «Свобода» на Вятской улице, дом-усадьба в Хамовниках, в которой жил Лев Толстой.

Кроме того, запланировано около тысячи экскурсий, мастер-классов и лекций. В частности, это экскурсии по маршруту, посвящённому 90-летию режиссёра Станислава Говорухина, а также отдельные развлекательные программы. Впервые будут организованы детские реставрационные мастерские.

«В этом году акция состоится уже в 26-й раз... Записаться на мероприятия проекта можно с 14 апреля на портале «Узнай Москву», - добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что Москва вошла в ТОП-3 городов мира по количеству культурных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
