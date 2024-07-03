Собянин: «Активные граждане» выберут лучшие проекты в области строительства
В проекте «Активный гражданин» началось голосование «Лучший реализованный проект в области строительства», где граждане могут дать свою оценку новым объектам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что конкурс проходит уже в 25-й раз, и за все время его проведения в нем поучаствовали 3,6 тысячи проектов.
В 2024 году 137 объектов подали заявку на участие, что стало рекордом. Среди них транспортные, жилищные, коммерческие и спортобъекты. Самой популярной номинацией стала «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования», в которой представлено 19 проектов.
Собянин подчеркнул, что авторы лучших работ будут награждены в преддверии Дня строителя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru