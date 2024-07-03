Собянин: «Активные граждане» выберут лучшие проекты в области строительства

Мэр отметил, что конкурс проходит уже в 25-й раз, и за все время его проведения в нем поучаствовали 3,6 тысячи проектов.

В 2024 году 137 объектов подали заявку на участие, что стало рекордом. Среди них транспортные, жилищные, коммерческие и спортобъекты. Самой популярной номинацией стала «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования», в которой представлено 19 проектов.

Собянин подчеркнул, что авторы лучших работ будут награждены в преддверии Дня строителя.

