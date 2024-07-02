Собянин: Агентство креативных индустрий реализовало свыше 170 проектов

По его словам, в организациях креативного сектора экономики занято около 740 тысяч человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, в креативных профессиях занято 1,2 миллиона человек. Мэр напомнил, что в 2020 году была создана специализированная городская организация – Агентство креативных индустрий. Его главная задача – развивать инфраструктуру, помогать с обучением кадров и поддерживать проекты творческого предпринимательства в Москве.

В общей сложности за четыре года работы АКИ было реализовало более 170 проектов в сферах кино, моды, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки, подчеркнул Собянин. Он добавил, что такие примеры помогут составить представление о масштабе и результатах совместной работы.

