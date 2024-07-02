Собянин: Агентство креативных индустрий реализовало свыше 170 проектов
Москва является крупнейшим центром креативных индустрий: в городе функционируют 108,5 тысячи компаний, специализирующихся в таких отраслях, как проектирование и архитектура, дизайн ювелирных украшений и одежды, разработка программного обеспечения и видеоигр, теле- и радиовещание. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, в организациях креативного сектора экономики занято около 740 тысяч человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, в креативных профессиях занято 1,2 миллиона человек. Мэр напомнил, что в 2020 году была создана специализированная городская организация – Агентство креативных индустрий. Его главная задача – развивать инфраструктуру, помогать с обучением кадров и поддерживать проекты творческого предпринимательства в Москве.
В общей сложности за четыре года работы АКИ было реализовало более 170 проектов в сферах кино, моды, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки, подчеркнул Собянин. Он добавил, что такие примеры помогут составить представление о масштабе и результатах совместной работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев
- «Искандеры-М» уничтожили пять украинских Су-27 на аэродроме Миргород
- НАТО назначит нового чиновника для Украины и создаст командование в ФРГ
- СМИ: Ребенок погиб в Петербурге в результате урагана
- В Иране заявили, что поддержат «Хезболлу» в случае вторжения Израиля
- США приостановили исследования нового метода лечения рака в РФ
- Кабина подъемного крана загорелась на стройке в Москве
- В Бразилии 30 пассажиров самолета пострадали из‑за сильной турбулентности
- В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленного предприятия
- В Раде заявили, что Украина фактически находится в состоянии дефолта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru