Собянин: Администраторы работают в 347 медицинских организациях Москвы

Четыре года исполнилось столичному проекту «Мой администратор», о результатах его работы рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, сегодня более двух тысяч администраторов работают в 347 зданиях медицинских организаций города. Специалисты готовы помочь горожанам в самых разных организационных вопросах. За все время работы администраторы оказали помощь посетителям поликлиник и больниц минимум 195 миллионов раз.

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Чтобы стать администратором, сначала необходимо поработать в офисах «Мои документы», чтобы научиться грамотному взаимодействию с людьми.

Ранее Собянин рассказал, что территории нескольких городских стационаров в Москве благоустроят в 2024 году. Как отметил градоначальник, пространство организуют для комфортных прогулок и отдыха на улице.

Часть инженерных работ завершили у терапевтического корпуса городской клинической больницы им. С.С. Юдина и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Здесь появятся функциональные пространства, уличный лифт для пациентов центра паллиативной помощи, зоны отдыха для корпусов стационаров будут разделены живой изгородью.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы

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