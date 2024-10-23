Собянин: Администраторы работают в 347 медицинских организациях Москвы

Чтобы стать администратором, сначала необходимо поработать в офисах «Мои документы», чтобы научиться грамотному взаимодействию с людьми.

Ранее Собянин рассказал, что территории нескольких городских стационаров в Москве благоустроят в 2024 году. Как отметил градоначальник, пространство организуют для комфортных прогулок и отдыха на улице.

Часть инженерных работ завершили у терапевтического корпуса городской клинической больницы им. С.С. Юдина и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Здесь появятся функциональные пространства, уличный лифт для пациентов центра паллиативной помощи, зоны отдыха для корпусов стационаров будут разделены живой изгородью.

