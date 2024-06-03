Собянин: 930 москвичей вышли в финал столичного этапа чемпионата «Абилимпикс»
В финал юбилейного, десятого Московского чемпионата «Абилимпикс-2024» вышли 930 москвичей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, всего за десять лет в соревнованиях приняли участие «порядка восьми тысяч горожан». Он напоминил, что чемпионат «помогает людям с особенностями здоровья получить ценный профессиональный опыт и начать карьеру».
Отмечается, что в 2024 году участники соревновались по 62 компетенциям, в том числе в работе с информационными технологиями, демонстрации навыков в производственной отрасли, сфере питания, творчестве и многих других.
Собянин добавил, что лидеры отборочного этапа «Абилимпикс-2024» поборются за право представлять Москву на национальном конкурсе. Финал чемпионата пройдёт осенью.
Ранее Собянин заявил, что уникальный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который стартовал 1 июня, продлится 100 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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