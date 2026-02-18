Собянин: 6,8 млн москвичей систематически занимаются физкультурой и спортом
Число москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2025 года выросло до 6,8 млн человек, что более чем втрое превышает показатель 2010 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что в прошлом году в Москве прошло свыше 18 тысяч событий, включенных в единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий. Помимо этого, было организовано 175 крупных спортивных событий.
Говоря о планах московских властей по развитию спорта на 2026 год, он указал, что планируется проведение свыше 200 крупных событий.
«Это Большой фестиваль бега, День футбола, День баскетбола и День шахмат, Московский марафон тренировок и других», — написал Собянин.
Мэр добавил, что в столице планируется завершение строительства и реконструкции 47 спортивных сооружений, обустройство 23 всесезонных спортплощадок, а также лыжных трасс и зон отдыха у воды.
Ранее Собянин заявил, что в 2026 году в Москве будет расширена сеть спортивно-патриотических лагерей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам напомнили о правилах взыскания долгов с пенсий
- Выстроятся в очередь: Кто хочет возобновить авиасообщение с Россией
- Гололед, метель, коллапс: Балканский циклон несет москвичам неприятные «подарки»
- Мединский провел в Женеве закрытую встречу с украинской стороной
- Уехать на Занзибар: Названы перспективные туристические направления в 2026 году
- Туроператоры предложили альтернативы «закрывшейся» Кубе
- Россиян предупредили о росте цен на рыбу и морепродукты
- «Четверть отмен!»: В туротрасли призвали вернуть «невозвратные» тарифы
- Причиной смерти автора хитов Михаила Круга Бочарова стала «коварная болезнь»
- В Ассоциации глэмпингов пожаловались на долгую окупаемость
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru