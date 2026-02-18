Собянин: 6,8 млн москвичей систематически занимаются физкультурой и спортом

Градоначальник отметил, что в прошлом году в Москве прошло свыше 18 тысяч событий, включенных в единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий. Помимо этого, было организовано 175 крупных спортивных событий.

Говоря о планах московских властей по развитию спорта на 2026 год, он указал, что планируется проведение свыше 200 крупных событий.

«Это Большой фестиваль бега, День футбола, День баскетбола и День шахмат, Московский марафон тренировок и других», — написал Собянин.

Мэр добавил, что в столице планируется завершение строительства и реконструкции 47 спортивных сооружений, обустройство 23 всесезонных спортплощадок, а также лыжных трасс и зон отдыха у воды.

Ранее Собянин заявил, что в 2026 году в Москве будет расширена сеть спортивно-патриотических лагерей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».