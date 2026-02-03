Собянин: 535 московских компаний участвуют в проекте «Производительность труда»
Проект «Производительность труда» помог бизнесу Москвы получить более 15 млрд рублей за четыре года. Такого эффекта удалось достичь за счет оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь без дополнительных финансовых затрат. Об этом сообщил в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«К проекту присоединились 535 компаний. Активную фазу завершили 480 предприятий», — указал градоначальник.
Производительность труда выросла в среднем на 52 процента, время протекания процессов сократилось в среднем на 33 процента, а объем незавершенного производства снизился в среднем на 32 процента.
Как отметил Собянин, приоритет был отдан секторам с низкой производительностью и высоким потенциалом роста. Среди них обрабатывающая промышленность - 59 процентов участников, торговля (14 процентов), строительство (7 процентов), туризм (6 процентов), транспортировка и хранение (5 процентов).
За прошлый год более 750 сотрудников прошли обучение методам бережливого производства. Кроме того, свыше ста специалистов стали сертифицированными тренерами.
Собянин добавил, что Москва первой в России начала тиражировать инструменты повышения производительности на организации вне контура федерального проекта. Так, для малого и среднего бизнеса запустили бесплатные дистанционные курсы «Свое дело: новый уровень» и «Свое дело: новый уровень ПРО».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия не будет делать демаршей США перед истечением срока ДСНВ
- Минпросвещения установило даты весенних каникул для школьников
- В Омской области два человека погибли в ДТП с лошадьми
- «Угроза безопасности»: Российский Ил-76 на Кубе всполошил американцев
- Шойгу: Россия и Мьянма проведут переговоры по линии «Роскосмоса»
- СМИ: Премьеру первого спектакля Ефремова после выхода из колонии перенесли
- Российские города, торговля людьми и Зеленский: Что нового нашли в файлах Эпштейна
- СМИ: США отменят пошлины против Индии за закупку российской нефти
- Ночью над Россией уничтожили десять украинских беспилотников
- СМИ: Индия отказалась от покупки истребителей Су-35 ради Су-57
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru