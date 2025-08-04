Собянин: 30 тысяч жителей Хорошево-Мневников переедут в новое жилье по реновации

В новые дома по программе реновации в столичном районе Хорошево-Мневники должны переехать около 30 тысяч человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переселения порядка трёх тысяч человек, 257 семей приступили к поэтапному осмотру новых квартир.

«В целом в районе Хорошёво-Мнёвники в программу реновации включены 157 домов... Уже построены и переданы жильцам шесть жилых комплексов», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что продолжается строительство ещё пяти жилых комплексов, готовится необходимая документация для ещё пяти территорий.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что новые жилые кварталы по реновации построят в Лосиноостровском и Ярославском районах столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:Реновация ЖильяСергей СобянинМосква

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