Собянин: 30 тысяч жителей Хорошево-Мневников переедут в новое жилье по реновации

По его словам, в новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переселения порядка трёх тысяч человек, 257 семей приступили к поэтапному осмотру новых квартир.

«В целом в районе Хорошёво-Мнёвники в программу реновации включены 157 домов... Уже построены и переданы жильцам шесть жилых комплексов», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что продолжается строительство ещё пяти жилых комплексов, готовится необходимая документация для ещё пяти территорий.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что новые жилые кварталы по реновации построят в Лосиноостровском и Ярославском районах столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

