Овчинский: В районе Покровское-Стрешнево снесли первые дома по реновации

В столичном районе Покровское-Стрешнево демонтировали первые дома, которые были расселены по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, свыше 450 москвичей, которые проживали в этих домах, уже переехали в новые квартиры с улучшенной готовой отделкой. Новый ЖК для переселения построили на Волоколамском шоссе.

«В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комната для консьержей и помещение для хранения колясок и велосипедов. Во дворе провели комплексное благоустройство: появились детская и спортивная площадки», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В столичном районе Покровское-Стрешнево в рамках реализации программы реновации предстоит расселить 48 старых домов. Так, в новые квартиры переедут 8,3 тысячи москвичей.

С более подробной информацией о реализуемой в Москве с 2017 года программе реновации можно ознакомиться на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первые шесть месяцев 2025 года.

