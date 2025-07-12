Овчинский: В районе Покровское-Стрешнево снесли первые дома по реновации
В столичном районе Покровское-Стрешнево демонтировали первые дома, которые были расселены по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, свыше 450 москвичей, которые проживали в этих домах, уже переехали в новые квартиры с улучшенной готовой отделкой. Новый ЖК для переселения построили на Волоколамском шоссе.
«В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комната для консьержей и помещение для хранения колясок и велосипедов. Во дворе провели комплексное благоустройство: появились детская и спортивная площадки», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В столичном районе Покровское-Стрешнево в рамках реализации программы реновации предстоит расселить 48 старых домов. Так, в новые квартиры переедут 8,3 тысячи москвичей.
С более подробной информацией о реализуемой в Москве с 2017 года программе реновации можно ознакомиться на портале mos.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первые шесть месяцев 2025 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Никита Кологривый готов сыграть Волка в киноадаптации «Ну, погоди!»
- МИД РФ: Лавров был принят Ким Чен Ыном в рамках визита в КНДР
- Лыжника Большунова включили в пул допинг-тестирования FIS на сезон-2025/2026
- СМИ: В ДТП в Ленобласти погиб один из разработчиков вакцины Спутник V
- Минобороны: ВС РФ поразили военно-промышленные предприятия ВСУ во Львове и Харькове
- Глава ФПБК Бородин: Популярная соцсеть продвигает Меладзе и Пугачеву
- В ГД напомнили о повышении пенсий с 1 августа
- В результате атаки БПЛА ВСУ на стадионе «Белгород Арена» начался пожар
- Лавров: Пхеньян подтвердил однозначную поддержку всех целей СВО
- СМИ: Суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за ее адвоката
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru