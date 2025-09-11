Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Власти Москвы и Подмосковья приняли решение о запуске маршрутов между городом и областью, в систему московского транспорта включат 25 действующих смежных межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это позволит повысить комфорт перевозок и дать дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе», — подчеркнул градоначальник.

На маршрутах внедрят привычные для москвичей современные стандарты безопасности и комфорта — удобное расписание, предсказуемые интервалы движения автобусов, современный подвижной состав, профессиональные водители. Для смежных межрегиональных маршрутов разработали специальный дизайн автобусов, чтобы транспорт можно было легко отличить от городского. Автобусы низкопольные, оснащены климат-контролем, USB-зарядками и медиапанелями, приспособлены для велосипедов, детских и инвалидных колясок.

Для оплаты проезда пассажиры впервые смогут приобрести билеты без ограничения по числу поездок (с тарифной зоной «Пригород» по карте «Тройка»). Проездной документ на 30 дней обойдется в 3940 рублей, 90 дней — 10 080 рублей, на год — 29 400 рублей. Также на смежных межрегиональных маршрутах будут доступны льготные проездные билеты для учащихся, без лимита поездок на 30 и 90 дней с зоной «Пригород» по карте москвича.

Первые два маршрута — № 1434 (бывший № 434) Москва (станция метро «Планерная») - жилой комплекс «Эдем»; № 1343 (№ 343) Москва (станция «Беломорская») - Химки (микрорайон Новогорск) — открыли в июле. В сентябре планируется открытие четырех смежных межрегиональных маршрутов: № 1383 (бывшие № 383 и 946к, Москва (станция «Планерная») — Химки (гипермаркет «Ашан»); № 1873а (№ 873 и 1873, Москва («Сходненская») — Химки (ЖК «Велтон Парк»); № 1971 (№ 971к), Москва («Сходненская») — Химки (ЖК «Мишино»); № 1342к (№ 342к, Москва («Беломорская») — Химки (микрорайон Клязьма).

Еще три маршрута автобусов заработают в октябре, семь — в ноябре, девять — в декабре. Их будут открывать по мере поставки современных транспортных средств малого, среднего, большого пригородного классов и готовности инфраструктуры.

До 2028 года в столичную систему столичного транспорта включат не менее 30 процентов действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного транспорта. Это позволит повысить комфорт перевозок и придать дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в регионе. В планах установка современных остановочных павильонов, обустройство выделенных полос, создание новых транспортных узлов и реконструкция существующих.

